Омлет с пельменями: звездный шеф-повар из ХМАО приготовил на ТВ оригинальный завтрак

Шеф-повар из ХМАО Александр Югра (псевдоним — прим.ред.) показал в эфире телепередачи на «ТВ Центр», как приготовить простой, но оригинальный завтрак — омлет с пельменями. А настоящие кулинарные изыски повара пробовали не только звезды шоубиза, но и сам президент России Владимир Путин.
«Режем колбасу и соленые огурцы кубиком. Добавим еще томаты. В чистом виде омлет готовится с молоком, но у нас будет запеканка, как итальянская фриттата. Мы готовим просто на яйце», — объяснил Югра. Нарезанные огурцы и колбасу нужно обжарить на сковороде, а в омлет — добавить немного специй и ложку сметаны.
Через пару минут в сковороду можно добавить отварные пельмени и обжарить их до хрустящей корочки. Следом — вылить омлет. Готовое блюдо шеф советует украсить нарезанными помидорами. «Завтрак настоящего мужчины», — отметила ведущая передачи.
Александр Югра раньше работал в общепите ХМАО, а потом основал собственную сеть ресторанов на Черноморском побережье. Блюда шеф-повара успели попробовать такие звезды, как певица Лариса Долина и актриса из Comedy Woman Марина Федункив. Ему также довелось обслуживать президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!