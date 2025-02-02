02 февраля 2025

Омлет с пельменями: звездный шеф-повар из ХМАО приготовил на ТВ оригинальный завтрак

Шеф-повар Александр Югра приготовил омлет с пельменями на телеканале «ТВ Центр»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кулинарный мастер-класс от повара Александра Югра показали на «ТВ Центр»
Кулинарный мастер-класс от повара Александра Югра показали на «ТВ Центр» Фото:

Шеф-повар из ХМАО Александр Югра (псевдоним — прим.ред.) показал в эфире телепередачи на «ТВ Центр», как приготовить простой, но оригинальный завтрак — омлет с пельменями. А настоящие кулинарные изыски повара пробовали не только звезды шоубиза, но и сам президент России Владимир Путин.

«Режем колбасу и соленые огурцы кубиком. Добавим еще томаты. В чистом виде омлет готовится с молоком, но у нас будет запеканка, как итальянская фриттата. Мы готовим просто на яйце», — объяснил Югра. Нарезанные огурцы и колбасу нужно обжарить на сковороде, а в омлет — добавить немного специй и ложку сметаны.

Через пару минут в сковороду можно добавить отварные пельмени и обжарить их до хрустящей корочки. Следом — вылить омлет. Готовое блюдо шеф советует украсить нарезанными помидорами. «Завтрак настоящего мужчины», — отметила ведущая передачи.

Александр Югра раньше работал в общепите ХМАО, а потом основал собственную сеть ресторанов на Черноморском побережье. Блюда шеф-повара успели попробовать такие звезды, как певица Лариса Долина и актриса из Comedy Woman Марина Федункив. Ему также довелось обслуживать президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

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Шеф-повар из ХМАО Александр Югра (псевдоним — прим.ред.) показал в эфире телепередачи на «ТВ Центр», как приготовить простой, но оригинальный завтрак — омлет с пельменями. А настоящие кулинарные изыски повара пробовали не только звезды шоубиза, но и сам президент России Владимир Путин. «Режем колбасу и соленые огурцы кубиком. Добавим еще томаты. В чистом виде омлет готовится с молоком, но у нас будет запеканка, как итальянская фриттата. Мы готовим просто на яйце», — объяснил Югра. Нарезанные огурцы и колбасу нужно обжарить на сковороде, а в омлет — добавить немного специй и ложку сметаны. Через пару минут в сковороду можно добавить отварные пельмени и обжарить их до хрустящей корочки. Следом — вылить омлет. Готовое блюдо шеф советует украсить нарезанными помидорами. «Завтрак настоящего мужчины», — отметила ведущая передачи. Александр Югра раньше работал в общепите ХМАО, а потом основал собственную сеть ресторанов на Черноморском побережье. Блюда шеф-повара успели попробовать такие звезды, как певица Лариса Долина и актриса из Comedy Woman Марина Федункив. Ему также довелось обслуживать президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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