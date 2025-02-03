Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин, спустя почти месяц после Нового года, продолжает радовать детей новогодними подарками. Благодаря акции «Елка желаний» глава города смог исполнить и мечты троих юных горожан из семьи Скимбатор.
«Накануне с удовольствием встретился с участниками акции. В большой дружной семье, в любви и уважении к старшим, воспитываются трое замечательных мальчишек: Мирон, Платон и Захар. Передал детям подарки, о которых они мечтали», — написал Ряшин в своем telegram-канале.
Глава города добавил, что исполнять мечты участников ханты-мансийской «Елки желаний» для него стало доброй традицией. Он пожелал семье Скимбатор добра, счастья и благополучия, а детям — чтоб все их мечты обязательно сбывались.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук исполнил мечту еще одного ребенка, чей шар был снят с «Елки желаний». Юный житель Нефтеюганска хотел попробовать себя в роли машиниста поезда и глава регион с удовольствием дал ему такую возможность.
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