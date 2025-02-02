Житель Сургута продает необычный автобус, переделанный в мобильный клуб для вечеринок, за 3 млн рублей. Автобус вмещает до 45 человек и оборудован зеркальной крышей, барной стойкой, диванами, а также светомузыкой и диджейской стойкой.
«Продается уникальный, полностью готовый, официально оформленный, действующий проект. Pаrtybus полноценный клуб на колесах», — пишет автор объявления на «Авито».
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на продажу выставили самый дорогой ретроавтомобиль ГАЗ-М «Победа» 1955 года выпуска. Советский автомобиль можно приобрести за один миллион рублей.
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