02 февраля 2025

В Сургуте продают автобус для вечеринок за 3 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Сургута продает необычный автобус, переделанный для вечеринок
Житель Сургута продает необычный автобус, переделанный для вечеринок Фото:

Житель Сургута продает необычный автобус, переделанный в мобильный клуб для вечеринок, за 3 млн рублей. Автобус вмещает до 45 человек и оборудован зеркальной крышей, барной стойкой, диванами, а также светомузыкой и диджейской стойкой.

«Продается уникальный, полностью готовый, официально оформленный, действующий проект. Pаrtybus полноценный клуб на колесах», — пишет автор объявления на «Авито».

Автобус продается за 3 млн рублей
Автобус продается за 3 млн рублей
Фото:

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на продажу выставили самый дорогой ретроавтомобиль ГАЗ-М «Победа» 1955 года выпуска. Советский автомобиль можно приобрести за один миллион рублей.

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Житель Сургута продает необычный автобус, переделанный в мобильный клуб для вечеринок, за 3 млн рублей. Автобус вмещает до 45 человек и оборудован зеркальной крышей, барной стойкой, диванами, а также светомузыкой и диджейской стойкой. «Продается уникальный, полностью готовый, официально оформленный, действующий проект. Pаrtybus полноценный клуб на колесах», — пишет автор объявления на «Авито». Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на продажу выставили самый дорогой ретроавтомобиль ГАЗ-М «Победа» 1955 года выпуска. Советский автомобиль можно приобрести за один миллион рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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