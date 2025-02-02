Губернатор ХМАО поручил подчиненным усилить борьбу с контрафактом

Для борьбы с контрфактной продукцией власти ХМАО собираются усилить общественный контроль на потребительском рынке. Об этом в личном телеграм-канале рассказал губернатор Югры Руслан Кухарук.
«На комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Югре подвели итоги работы за прошлый год и утвердили планы на 2025 год. Сошлись с коллегами на необходимости усилить общественный контроль на потребительском рынке Югры. Прозрачность товарооборота позволяет исключить из цепочки недобросовестных участников, что положительно сказывается на экономике региона. Для потребителей же это, прежде всего, уверенность в том, что приобретаемые товары соответствуют всем необходимым стандартам качества и безопасности», — сообщил губернатор.
Кроме того, с началом весны в России расширится перечень товаров, которым необходимо получить маркировку «Честный знак». По словам Кухарука, уже сейчас власти округа приступили к работе предпринимателями, чтобы минимизировать количество нарушений.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО объявили о введении новых мер поддержки для предприятий. В связи с этим Кухарук выдвинул идею создания единой карты поддержки, которая будет содержать актуальную информацию для предпринимателей и жителей региона.
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