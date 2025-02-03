ОНФ требует возобновить проверки в скандальной спортшколе Сургута после жалоб на бездействие властей

«Народный фронт» направил в прокуратуру обращение с просьбой возобновить проверки в спортшколе «Аверс». В 2022 году учреждение, которое возглавлял экс-депутат Сергей Хрипков, проверяла Счетная палата и нашла нарушения на миллионы рублей, но силовики зарегистрировали эти факты только два года спустя, сообщил URA.RU инсайдер в местном истеблишменте.
«В ОНФ обратился сургутянин, заявивший о коррупции в „Аверсе“, а также бездействии властей и силовиков. По его словам, в 2022 году учреждение, которое возглавлял экс-депутат Сергей Хрипков, проверяла Счетная палата и нашла нарушения при закупке и установке камер видеонаблюдения, но в УМВД зарегистрировали эти факты только два года спустя. Всего было три акта КСП — по одному идет разбирательство в Арбитражном суде ХМАО, там речь идет о 1,5 миллионах рублей. На остальные два была получена отписка за подписью бывшего вице-мэра по соцвопросам Анны Томазовой», — сообщает инсайдер.
Журналистам удалось связаться с заявителем. Он на условиях анонимности сообщил, что неоднократно заявлял о хищении бюджетных средств в «Аверсе», однако ход проверкам был дан уже после отставки экс-мэра Сургута Андрея Филатова. В редакцию переданы копии обращений и заявлений. В ответах заявителю от нового градоначальника Максима Слепова есть информация, что данные о нарушениях подтвердились, и что информация передана в УМВД.
В региональном исполкоме ОНФ подтвердили, что получали жалобу. «Мы направили все переданные нам материалы прокурору ХМАО Евгению Ботвинкину для проведения проверки», — уточнил глава регисполкома Виктор Снисаренко.
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