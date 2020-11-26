Чиновникам ЯНАО урежут зарплаты ради бюджетников

Ямальским госслужащим не будут индексировать зарплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Муниципальным и государственным служащим ЯНАО не будут индексировать зарплату в 2021 году. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов в рамках формирования окружной казны. При этом остальным работникам бюджетной сферы заработную плату проиндексируют на 4%.

В обновленном бюджете Ямала предусмотрены дополнительные средства на поддержание зарплат бюджетников на уровне средней по экономике региона. Эта мера прописана в «майских указах» президента России Владимира Путина. «Средства в 2021 году будут направлены, в том числе, на повышение оплаты труда на 4% работникам бюджетной сферы: врачам, учителям, работникам культуры», — заявила по итогам заседания заксобрания Светлана Каменская, зампред комитета по экономике и финансам.

Учитывая сложную ситуацию в мире и в России, попытки сэкономить ямальский бюджет неизбежны, заявил URA.RU политолог Андрей Климовский. «Коснутся они, прежде всего, чиновников — такие меры как отмена индексации зарплат государственным служащим и сокращение стимулирующих выплат лежат в русле оптимизации трат на госаппарат, которая сейчас проводится председателем правительства Михаилом Мишустиным на федеральном уровне», — поделился Климовский.

По мнению политолога, сейчас Артюхов концентрируется на реализации нацпроектов, развитии системы здравоохранения и поддержке всех пострадавших от коронавируса. В этих условиях, считает Климовский, такой подход к экономии бюджета обоснован.

26 ноября заксобрание приняло бюджет ЯНАО до 2023 года. Впервые за долгое время ямальский бюджет стал дефицитным — казна недосчиталась порядка 50 млрд рублей. Из-за коронавируса добывающие предприятия, базирующиеся на Ямале, получили меньшую прибыль, а казна округа недополучила около 20% доходов.