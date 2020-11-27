27 ноября 2020

Самое важное в России и в мире на 27 ноября. Навальный просит ввести санкции, экзамены для выпускников изменятся, россиян ждут электронные паспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство выделило деньги для выплат медикам, которые работают с коронавирусными пациентами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство выделило деньги для медиков — в РФ запустили «горячую линию» по коронавирусным вопросам — депутаты планируют обратиться в Конституционный суд — Навальный просит ввести санкции против олигархов — часть россиян могут освободить от платы за капремонт. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 27 ноября — в обзоре URA.RU:

Власти России выделили деньги медикам

В России ввели единый номер по коронавирусу

Госдума готовит обращение в Конституционный суд

  • Депутаты «Справедливой России» начали сбор подписей в Госдуме для обращения в Конституционный суд. Они считают, что в стране не исполняется Основной закон в части повышении выплат работающим пенсионерам.

Навальный попросил ЕС ввести ограничения против олигархов

  • Российский блогер Алексей Навальный выступил в Европарламенте, где попросил ввести больше санкций против российских олигархов.

ОГЭ в 2021 году может измениться

  • Количество предметов в рамках ОГЭ, которые школьники будут сдавать в 2021 году, могут сократить до трех. Такую инициативу рассмотрит Рособрнадзор.

Ограничения из-за коронавируса могут продлить до 2022 года

  • Ограничения для организаций, которые работают с детьми, могут продлить до 1 января 2022 года. Соответствующий проект постановления Роспотребнадзора опубликован на портале правовой информации.

Россиян могут освободить от платы за капремонт и запретить сдавать жилье

С 2021 года в РФ появятся электронные паспорта

Совладелицу «ВИМ-Авиа» объявили в международный розыск

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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