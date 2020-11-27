Правительство выделило деньги для выплат медикам, которые работают с коронавирусными пациентами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство выделило деньги для медиков — в РФ запустили «горячую линию» по коронавирусным вопросам — депутаты планируют обратиться в Конституционный суд — Навальный просит ввести санкции против олигархов — часть россиян могут освободить от платы за капремонт. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 27 ноября — в обзоре URA.RU:

Власти России выделили деньги медикам

Правительство направило более 26 млрд рублей на выплаты для медиков. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В России ввели единый номер по коронавирусу

Введен единый телефонный номер 122 для обращений по вопросам коронавируса. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Госдума готовит обращение в Конституционный суд

Депутаты «Справедливой России» начали сбор подписей в Госдуме для обращения в Конституционный суд. Они считают, что в стране не исполняется Основной закон в части повышении выплат работающим пенсионерам.

Навальный попросил ЕС ввести ограничения против олигархов

Российский блогер Алексей Навальный выступил в Европарламенте, где попросил ввести больше санкций против российских олигархов.

ОГЭ в 2021 году может измениться

Количество предметов в рамках ОГЭ, которые школьники будут сдавать в 2021 году, могут сократить до трех. Такую инициативу рассмотрит Рособрнадзор.

Ограничения из-за коронавируса могут продлить до 2022 года

Ограничения для организаций, которые работают с детьми, могут продлить до 1 января 2022 года. Соответствующий проект постановления Роспотребнадзора опубликован на портале правовой информации.

Россиян могут освободить от платы за капремонт и запретить сдавать жилье

Граждан, которые живут в домах не старше пяти лет, могут освободить от платы за капремонт. Об этом журналистам рассказал член комитета Совфеда по соцполитике Сергей Леонов.

Также в России могут запретить посуточную сдачу квартир в многоквартирных домах.

С 2021 года в РФ появятся электронные паспорта

В России уже с 1 декабря 2021 года могут появиться первые электронные паспорта. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

Совладелицу «ВИМ-Авиа» объявили в международный розыск

Светлана Мурсекаева — совладелица авиакомпании «ВИМ-Авиа» — объявлена в международный розыск по делу о мошенничестве.