Россияне получат электронные паспорта в 2021 году

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Данные паспорта можно будет считать через мобильное приложение Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

С 1 декабря 2021 года в России могут появиться первые электронные паспорта. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

«Проведение подготовительной работы к запуску электронного паспорта, как правового, так и технического характера, в пилотной зоне Москвы планируется осуществить в срок до 1 декабря 2021 года», — цитирует ТАСС ведомство. При этом данные электронного паспорта в мобильном телефоне можно будет считать с помощью приложения.

Паспорт с электронным носителем информации будет более защищен, практичен, чем бумажный вариант, а при утере его можно быстро заблокировать. Сообщается также, что карта электронного паспорта будет размером с банковскую. На ней будут содержаться все данные бумажного паспорта.

В начале ноября сообщалось, что все медицинские документы планируется сделать в электронном виде. Россияне получат к ним доступ на едином сервисе «Мое здоровье».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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