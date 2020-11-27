Россияне получат электронные паспорта в 2021 году

С 1 декабря 2021 года в России могут появиться первые электронные паспорта. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
«Проведение подготовительной работы к запуску электронного паспорта, как правового, так и технического характера, в пилотной зоне Москвы планируется осуществить в срок до 1 декабря 2021 года», — цитирует ТАСС ведомство. При этом данные электронного паспорта в мобильном телефоне можно будет считать с помощью приложения.
Паспорт с электронным носителем информации будет более защищен, практичен, чем бумажный вариант, а при утере его можно быстро заблокировать. Сообщается также, что карта электронного паспорта будет размером с банковскую. На ней будут содержаться все данные бумажного паспорта.
В начале ноября сообщалось, что все медицинские документы планируется сделать в электронном виде. Россияне получат к ним доступ на едином сервисе «Мое здоровье».
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