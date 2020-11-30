«Яндекс» поможет ЯНАО выполнить поручение Москвы

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор и гендиректор «Яндекса» Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Договор о сотрудничестве, заключенный между правительством ЯНАО и транснациональной компанией «Яндекс», будет направлен на цифровизацию региона, являющейся одним из поручений президента РФ. Документ был подписан губернатором Дмитрием Артюховым и гендиректором «Яндекса» в России Еленой Буниной.

«В рамках документа правительство региона и „Яндекс“ планируют совместно развивать цифровую экономику, образовательную среду, наращивать кадровый потенциал, поддерживать предпринимательство и социальные инициативы», — сообщает пресс-служба правительства региона. При этом часть сервисов «Яндекса» в ЯНАО уже работают: это не только развитие предпринимательства посредством сервиса «Яндекс.Такси», но и обучающие — «Яндекс.Учебник», «Яндекс.Лицей» и другие.

По словам Буниной, возможности «Яндекс.Облака», можно использовать в различных сферах, от телемедицины до науки. Договоренности с правительством ЯНАО позволят сделать совместные инициативы максимально доступными для всех жителей региона.

Ранее президент Владимир Путин поручил главам регионов до 1 декабря назначить ответственных за цифровизацию в субъектах РФ. Как пояснили URA.RU в окружном правительстве, в ЯНАО эта зона ответственности директора департамента информационных технологий и связи Кирилла Албычева.

При этом информационные технологии, в том числе телекоммуникации, в ЯНАО используются достаточно широко. При переводе на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса все нуждающиеся в интернете и компьютерной технике школьники были ими обеспечены, а медики все чаще стали применять искусственный интеллект и цифровые архивы для диагностики заболеваний.