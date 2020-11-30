Курганский губернатор вспомнил, как ловил пьяных подрядчиков

Губернатор Вадим Шумков рассказал, что за два года подрядчики в регионе изменились Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что два года назад он ловил пьяных представителей подрядчиков, которые занимались ремонтом жилья. Об этом он 1 декабря написал в своем аккаунте во «ВКонтакте».

«Помню, как два года назад ловил пьяных, разбегающихся и прячущихся за домами представителей подрядчика, откровенно издевавшихся над жителями, включая стариков», — рассказал Шумков. Он добавил, что эти работники ремонтировали свои объекты так, что все сразу же отваливалось.

Глава региона вспомнил, что позже с депутатскими мандатами появлялись покровители этих работников. «Се ля ви или „защита бизнеса“ по-кургански», — добавил Шумков. Сейчас у губернатора практически нет вопросов к новым работникам, а местных подрядчиков он назвал здравыми.

В июле Шумков рассказывал, что регион не может найти подрядчиков на большинство объектов благоустройства. Тогда он связывал нехватку работников с выросшим объемом задач.