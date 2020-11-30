30 ноября 2020
29 ноября 2020

Курганский губернатор вспомнил, как ловил пьяных подрядчиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общественный штаб поддержки кандидата в губернаторы Вадима Шумкова. Курган, шумков вадим, портрет
Губернатор Вадим Шумков рассказал, что за два года подрядчики в регионе изменились Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что два года назад он ловил пьяных представителей подрядчиков, которые занимались ремонтом жилья. Об этом он 1 декабря написал в своем аккаунте во «ВКонтакте».

«Помню, как два года назад ловил пьяных, разбегающихся и прячущихся за домами представителей подрядчика, откровенно издевавшихся над жителями, включая стариков», — рассказал Шумков. Он добавил, что эти работники ремонтировали свои объекты так, что все сразу же отваливалось.

Глава региона вспомнил, что позже с депутатскими мандатами появлялись покровители этих работников. «Се ля ви или „защита бизнеса“ по-кургански», — добавил Шумков. Сейчас у губернатора практически нет вопросов к новым работникам, а местных подрядчиков он назвал здравыми.

В июле Шумков рассказывал, что регион не может найти подрядчиков на большинство объектов благоустройства. Тогда он связывал нехватку работников с выросшим объемом задач.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...