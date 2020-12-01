Cтали известны детали встречи Путина с Моором

Владимир Путин побывал с рабочим визитом в Тобольске 1 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На официальном сайте президента России была опубликована расшифровка переговоров Владимира Путина с губернатором Тюменской области Александром Моором, которые состоялись накануне, 1 декабря, в Тобольске. Во время встречи они обсудили тему развития региона. Коснулись, в частности, вопросов медицинской и социальной помощи, инвестиционной привлекательности Тюменской области и трудоустройства граждан.

«С апреля рост [безработицы], на пике у нас было 5,8 процента, и [затем] устойчивое снижение. На сегодняшний день 3,77 [процента]. Мы добились того, что на сегодняшний день количество вакансий, которые предлагают на рынке [труда], больше, чем количество зарегистрированных безработных, хотя летом ситуация была обратная», — пояснил губернатор Моор в беседе с президентом.

Что касается борьбы с пандемией, то глава региона пояснил, что, помимо средств из федерального бюджета, на эти цели выделяет деньги регион. В частности — на покупку бесплатных лекарств для тюменцев. «Мы получили 57,8 миллиона рублей [из федерального бюджета]. Все законтрактовано, лекарства граждане уже стали получать. Более того, мы зарезервировали в своем бюджете 500 миллионов, мы приняли решение: всем, кто болеет, вне зависимости от их возраста и хронических заболеваний, амбулаторно в таком же пакете выдавать лекарства», — отметил глава региона.

Губернатор Моор определил пять основных направлений привлечения инвестиций в регион: нефтегазохимия, нефтегазовый сервис, лесопереработка, агропромышленный комплекс и туризм. Он отметил, что в этом плане еще есть, над чем работать.

«Я посмотрел данные о развитии Тюменской области. В целом, показатели очень хорошие. В целом, регион развивается успешно», — отметил Путин в ходе беседы.

Ранее агентство писало о том, что Тобольск с официальным визитом посетил президент РФ Владимир Путин. Он возглавил там совещание по развитию нефтегазохимической отрасли, открыл завод «ЗапСибНефтехим» и провел ряд личных встреч.