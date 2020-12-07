Горка еще не готова, и катание на ней может привести к травмам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В тюменском экопарке «Затюменский» катание с горки для детей превратилось в опасный квест. Об этом жители города пишут в социальных сетях. По их словам, одна из горок несет в себе реальную угрозу: она сделана так, что на ней можно что-нибудь себе сломать.

«Интересно, о чем думали те, кто это сделал? Экопарк, суровые горки для суровых тюменских детей. Так же шею сломать можно!» — такая публикация появилась в группе «Типичная Тюмень» соцсети «ВКонтакте».

На приложенном к посту видео — деревянная горка в экопарке «Затюменский». На ней практически нет льда, а в конце спуска — ледяной порог, об который катающиеся бьются на скорости так сильно, что их подкидывает в воздух.

«Подрядчик каждую ночь заливает эту горку. Но чтобы создать нужный слой льда, нужны более серьезные минусовые температуры. Также для ската нужен снег, которого сейчас также немного. Несмотря на то, что вход на горку заклеивается лентами, отдыхающие ежедневно их отдирают. Сейчас горка не готова, кататься на ней нельзя. Горожанам нужно проявить терпение, и дождаться полного запуска. Если подрядчику дадут доделать работу, то к выходным сезон, возможно, будет открыт», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.