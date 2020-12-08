Команду экс-сенатора заметили в Кургане перед выборами в Госдуму

Сергей Лисовский может выдвинуться в Госдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Кургане заметили активность людей бывшего сенатора Сергея Лисовского. Его команда провела соцопрос. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к политике.

«Лисовский направил в регион группу людей. Они провели социологическое исследование по поводу готовности курганцев голосовать за него на выборах в Госдуму», — отметил инсайдер. По его словам, заручившись поддержкой участников опроса, кандидатуру Лисовского будут предлагать выдвинуть в Госдуму от курганских единороссов. «Есть сведения, что ему обещали проходное место в Госдуме», — отметил источник.

Другой курганский политик отметил, что ничего не слышал о социологическом исследовании перед выборами в Госдуму. «Чтобы быть легитимным и значимым, оно должно проводиться минимум среди 1% избирателей, это 7000 человек. Большая работа, которую невозможно провести незаметно», — уверен инсайдер.

В региональном отделении партии «Единая Россия» агентству также ответили, что не слышали о соцопросе. Решение по выдвижению кандидатов от списка «Единой России» пока не принято. Получить комментарий Сергея Лисовского URA.RU не удалось. На звонок журналиста политик не ответил.

Ранее агентство писало, что одним из претендентов в Госдуму курганские власти видят главу регионального Пенсионного фонда Вадима Шумкова. Его намерены продвигать по спискам «Единой России». Среди единороссов обсуждается и другой вариант. На выборы может пойти не местный политик, но в этом случае его не поддержат. При рейтинге по стране 32% за ЕР, за варяга курганские политики не дают даже четверти голосов.