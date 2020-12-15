По мнению инфекциониста Евгения Тимакова, в России пандемия пойдет на спад в феврале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 15 декабря, — 380-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 280-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 960 065, достигнув отметки в 73 179 668. Выздороветь из них удалось 51 215 697 пациенту (+703 408). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 627 701 человек (+13 498).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 16 942 822 американцев. Следом идут Индия (9 906 507) и Бразилия (6 929 409). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 2 681 256.

Вакцина и лекарства

Партии вакцины от коронавируса для вакцинации доставлены во все регионы России. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на социальном онлайн-форуме ЕР. Он отметил, что доля россиян, готовых привиться от COVID-19, достигла 42%. При этом вакцина российского производства вызывает у респондентов наибольшее доверие — в ее пользу высказались 66% опрошенных.

Между тем в центре Гамалеи заявили, что решение об окончании испытаний «Спутник V» должны принять в Минздраве РФ. Разработчики считают, что она доказала свою высокую эффективность. «Важным является не только то, что более 90% эффективность. Важно также, что на 100% получилось избежать тяжелых случаев заражения. Это ошеломляющие результаты», — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Российские вакцины «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» оказались одинаково безвредны для добровольцев в ходе испытаний. Соответствующее заявление сделал главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин.

Коронавирус в России

Пандемия коронавируса в России идет на спад. За последние сутки в стране зафиксировано 27 328 новых случаев коронавируса (днем ранее было 28 080 случаев заражения). За сутки скончались 450 человек, еще 18 562 пошли на поправку.

После Нового года может произойти вспышка коронавируса, если люди не будут соблюдать правила безопасности. Об этом в беседе с URA.RU рассказал профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Он выразил надежду на то, что люди будут собираться только небольшими компаниями и с соблюдением правил безопасности. В свою очередь инфекционист, главврач «Лидер медицины» Евгений Тимаков спрогнозировал, что число зараженных коронавирусом в России уменьшится к концу февраля, причем это снижение начнется с Москвы.

Президент России Владимир Путин согласился, что учителям во время пандемии необходим особый вид страхования. Он также напомнил о важности вакцинации педагогов.

«Аэрофлот» ужесточил контроль за соблюдением масочного режима. Теперь пассажиры, которые не могут носить маски по медицинским показаниям, на борт самолета допускаться не будут. Снимать маску во время полета разрешается только во время еды или для того, чтобы заменить средство защиты.

Синдром спутанного сознания — делирий, который часто встречается у переболевших коронавирусом, может впоследствии вызвать эпидемию деменции во всем мире. Ученые отмечают, что в группе риска люди, которые уже неврологически ослаблены.

Коронавирус в мире

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, вирус быстро распространяется на юго-востоке Англии. «Предварительный анализ показывает, что эта разновидность распространяется быстрее, чем существующие варианты коронавируса», — отметил Хэнкок, уточнив, что британская сторона уведомила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о новом типе вируса.

Президент США Дональд Трамп, который в октябре переболел коронавирусом, написал в Twitter, что пока не планирует прививаться от COVID-19. С понедельника на территории Соединенных Штатов началась вакцинация от коронавируса первыми партиями. Для этой цели врачи используют препараты компаний Pfizer и BioNTech

Как считает основатель Microsoft Билл Гейтс, несмотря на начало вакцинации американцев, кризис из-за коронавируса будет настолько серьезным, что режим изоляции в США продлится до 2022 года. Он прогнозирует, что следующие четыре-шесть месяцев станут «самыми тяжелыми».

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что на новогодние праздники в стране вводится круглосуточный комендантский час. С 21 часа 31 декабря 2020 года до 5 часов 4 января 2021 года жителям будет запрещено выходить из дома.

ВОЗ предупредила о риске заражения инфекциями почти двух миллиардов человек во всем мире из-за проблем с водоснабжением в больницах. В отчете сказано, что наихудшая ситуация наблюдается в 47 наименее развитых странах мира (НРС), где в каждом четвертом медицинском учреждении нет водоснабжения, а каждое третье не имеет средств для гигиены рук и не осуществляет безопасную сортировку отходов.