В Турции введен тотальный карантин на новогодние праздники

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Клипарт depositphotos.com, флаг турции, эрдоган реджеп
Президент Турции Реджеп Эрдоган запретил гражданам выходить из дома в новогодние праздники Фото: depositphotos.com
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Коронавирус COVID-19

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что на новогодние праздники в стране вводится круглосуточный комендантский час. С 21 часа 31 декабря до 5 часов 4 января 2021 жителям запрещено выходить из дома.

«Непрерывный комендантский час вводится в рамках борьбы с коронавирусом», подчеркнул президент Турции, его слова приводит ТАСС. Уточняется, что решение о локдауне было принято после заседания кабмина, которое длилось четыре часа. Коснутся ли ограничения иностранных туристов, турецкий лидер не уточнил.

Эрдоган сообщил, что уже действующие в стране ограничительные меры приносят результаты. Между тем по данным Минздрава Турции, в стране обновлнг антирекорд по суточной смертности от COVID-19. Число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки составило 29 617, умерли 229 человек.

Как писал NEWS.ru, глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара не будет покупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции. В ведомстве заявили, что препарат не соответствует надлежащей лабораторной практике (GLP) и не сможет получить лицензию.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, на сегодняшний день лидерами по выездному туризму являются Турция, ОАЭ, Мальдивы, Куба и Танзания. При этом многие страны готовы принимать туристов, и большинство стран вводят специальные протоколы открытия границ, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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