В Турции введен тотальный карантин на новогодние праздники

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что на новогодние праздники в стране вводится круглосуточный комендантский час. С 21 часа 31 декабря до 5 часов 4 января 2021 жителям запрещено выходить из дома.
«Непрерывный комендантский час вводится в рамках борьбы с коронавирусом», подчеркнул президент Турции, его слова приводит ТАСС. Уточняется, что решение о локдауне было принято после заседания кабмина, которое длилось четыре часа. Коснутся ли ограничения иностранных туристов, турецкий лидер не уточнил.
Эрдоган сообщил, что уже действующие в стране ограничительные меры приносят результаты. Между тем по данным Минздрава Турции, в стране обновлнг антирекорд по суточной смертности от COVID-19. Число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки составило 29 617, умерли 229 человек.
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По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, на сегодняшний день лидерами по выездному туризму являются Турция, ОАЭ, Мальдивы, Куба и Танзания. При этом многие страны готовы принимать туристов, и большинство стран вводят специальные протоколы открытия границ, уточняет RT.
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