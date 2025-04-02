В годы Великой Отечественной войны Уральский оптико-механический завод им. Яламова (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») произвел 17 новых видов вооружения и десятки тысяч оптических приборов, в основном авиаприцелов. Предприятие продолжало производить и необходимую бытовую продукцию: ложки, тарелки, электрические выключатели. Как в годы войны завод модернизировал советские прицелы и спас производство артиллерийских систем «Катюша» и пулеметов «Максим» — в материале URA.RU.
История завода
В то время УОМЗ носил название завод №217 и располагался в Москве. Около 70% их продукции составляли оптические приборы. В основном предприятие изготавливало авиаприцелы, артиллерийские буссоли (специальный вид компаса) и геодезические приборы. После начала битвы за Москву руководство СССР начало эвакуацию завода — всего за 28 дней полностью вывезли оборудование, лабораторию предприятия, материалы, полуфабрикаты, инструменты, техническую документацию и библиотеку. С 7 октября по 18 ноября в Свердловск переехали 10 тысяч рабочих с семьями и 10 эшелонов по 630 вагонов с оборудованием.
За годы войны предприятие произвело десятки тысяч оптических приборов. «Фронт не только там, где гремят орудия, фронт — у нашего станка, в нашем цехе и каждая норма, каждая деталь — это снаряд по врагу», — говорил слесарь механического цеха Константин Савельев.
Поставляя изделия для нужд фронта, предприятие также продолжало выпуск продукции гражданского назначения. Своими силами завод изготавливал необходимый и отсутствующий инструмент и даже бытовые товары: тарелки, ложки, сковородники, электрические выключатели, патроны для электрических лампочек и др.
Прицелы будущего
С первых же дней на Урале заводчане совершали сотни трудовых подвигов, стремясь в полной мере обеспечить потребности фронта. За 1941 год было проведено 25 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ: по тринадцати темам приборы были запущены в производство, по десяти — разработаны чертежи.
Только в 1942 году завод №217 создал три вида авиационных прицелов, год спустя — еще четыре. Настоящим прорывом для того времени стал авиаприцел для горизонтального бомбометания. По точности он превосходил все зарубежные образцы — мог автоматически учитывать высоту, скорость полета и маневры бомбардировщика.
В том числе на предприятии создали авиационный прицел ОПБ-1Д с автоматическим вводом высоты и воздушной скорости для низкого торпедометания. За его разработку двум сотрудникам завода А. Пацкину и М. Огрызкову была присуждена Сталинская премия II степени в 1946 году.
За годы войны на заводе было налажено производство перископической артиллерийской буссоли (ПАБ), пеленгатора «Омега» и бинокля ночного видения «Гамма». Также на предприятии производили танковые призмы, бомбардировочные прицелы — ОПБ-1Р, турельные прицелы стрелкового вооружения.
Как завод №217 спас «Катюшу» и «Максима»
С запуском производства легендарных реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Катюша» в начале войны возникла критическая проблема — не хватало затворов, без которых боевые установки не могли работать. Ситуация дошла до регионального штаба — вопрос обсуждали на бюро Свердловского обкома.
«Чертежи затвора лежали на столе. Я внимательно посмотрел на них и понял, что у нас есть рабочие, которые выручат сборщиков „Катюш“. Через 5 дней 50 затворов были выполнены и отправлены на завод. И вновь последовал указ, по которому заводу №217 предстояло до конца войны поставлять затворы для „Катюш“. Вот так мы стали соавторами знаменитой огненной машины», — рассказывал директор предприятия Виктор Сафронов.
Аналогичная история произошла и с другим символом Победы — пулеметом «Максим». Его производство по всей стране оказалось под угрозой из-за дефицита важной детали — пулеметного приемника. На предприятии эту задачу решили молниеносно: всего за 13 дней была разработана принципиально новая конструкция, а уже спустя считанные недели завод начал выпускать по 600–800 приемников в сутки.
Кроме того, предприятие с 1941 года и до самого конца войны ежемесячно поставляло по 100 тысяч минных взрывателей. Они не являлись профильной продукцией для завода, однако были крайне необходимы на фронте.
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