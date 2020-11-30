В свердловских городах задерживается передача бизнесу «скорых»

Общая сумма контракта, на которую претендовала дочка «Ростеха» — 1,4 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Конкурсы на перевод водителей служб скорой медицинской помощи под управление частных компаний в Каменске-Уральском, Первоуральске и Нижнем Тагиле (Свердловская область) признаны не состоявшимися. Результаты были опубликованы на сайте госзакупок.

«В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в нем, на основании Федерального закона, конкурс признается несостоявшимся», — говорится в протоколе всех трех аукционов.

Единственным участником открытого конкурса на аутсорсинг автопарка «скорых» трех свердловских городов стала ООО «РТ-Социальная сфера». Московская компания (ранее — «РТ-Скорая помощь») была образована в декабре 2018 года по инициативе госкорпорации «Ростех» и АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу» в форме частно-государственного партнерства.

Все три тендера проводились в один день — 30 ноября. Цена контракта для станции скорой помощи в Первоуральске — 311,7 млн рублей, для станции скорой помощи Каменска-Уральского— 384,2 млн рублей, для станции скорой помощи Нижнего Тагила — 651,5 млн рублей. Общая сумма контракта, на которую претендовала дочка «Ростеха» — 1,4 млрд рублей. 3 декабря возможные подрядчики смогут подать новые заявки. Вторая часть будет рассмотрена и оценена 4 декабря.

Ранее врачи скорой помощи в Нижнем Тагиле (Свердловская область) записали видеообращение, в котором выступили против перевода водителей службы под управление частных компаний (аутсорсинг). Замгубернатора Свердловской области Павел Креков после бунта врачей заявил, что решение улучшит качество службы и условия работы врачей.