02 апреля 2025

Скончался бывший мэр уральского атомного города

Умер экс-глава Новоуральска Владимир Машков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машков возглавлял Новоуральский ГО с 2012 по 2017 год
Машков возглавлял Новоуральский ГО с 2012 по 2017 год Фото:

Умер бывший глава закрытого свердловского города Новоуральска Владимир Машков. Буквально через несколько дней он должен был отметить свое 71-летие, рассказал нынешний мэр Вячеслав Тюменцев.

«Земляки, пришло печальное известие в город. Ушел из жизни Владимир Николаевич Машков. Горожане знают и помнят его как харизматичного и целеустремленного общественного и политического деятеля. Его биография была очень насыщенной», — написал Тюменцев в своем telegram-канале.

Последний раз Машков приезжал в Новоуральск на юбилей города и комбината. «Он с радостью говорил о развитии города, о преобразованиях, которые происходят в округе. Он до последнего переживал за родную территорию», — отметил мэр.

Владимир Машков родился в 1954 году в селе Захарково Курской области. Окончил Киевский техникум железнодорожного транспорта и отучился на журналиста в Уральском государственном университете. Машков начал трудовую деятельность в 1973 году, а переехал в Новоуральск в 1977-м.

Работал в различных учреждениях и принимал активное участие в политической жизни региона, включая работу в заксобрании и на должности советника председателя правительства Свердловской области. Главой Новоуральска Машкова избрали в 2012 году. А с 2017-го он был советником губернатора Калининградской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Умер бывший глава закрытого свердловского города Новоуральска Владимир Машков. Буквально через несколько дней он должен был отметить свое 71-летие, рассказал нынешний мэр Вячеслав Тюменцев. «Земляки, пришло печальное известие в город. Ушел из жизни Владимир Николаевич Машков. Горожане знают и помнят его как харизматичного и целеустремленного общественного и политического деятеля. Его биография была очень насыщенной», — написал Тюменцев в своем telegram-канале. Последний раз Машков приезжал в Новоуральск на юбилей города и комбината. «Он с радостью говорил о развитии города, о преобразованиях, которые происходят в округе. Он до последнего переживал за родную территорию», — отметил мэр. Владимир Машков родился в 1954 году в селе Захарково Курской области. Окончил Киевский техникум железнодорожного транспорта и отучился на журналиста в Уральском государственном университете. Машков начал трудовую деятельность в 1973 году, а переехал в Новоуральск в 1977-м. Работал в различных учреждениях и принимал активное участие в политической жизни региона, включая работу в заксобрании и на должности советника председателя правительства Свердловской области. Главой Новоуральска Машкова избрали в 2012 году. А с 2017-го он был советником губернатора Калининградской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...