Скончался бывший мэр уральского атомного города

Умер бывший глава закрытого свердловского города Новоуральска Владимир Машков. Буквально через несколько дней он должен был отметить свое 71-летие, рассказал нынешний мэр Вячеслав Тюменцев.
«Земляки, пришло печальное известие в город. Ушел из жизни Владимир Николаевич Машков. Горожане знают и помнят его как харизматичного и целеустремленного общественного и политического деятеля. Его биография была очень насыщенной», — написал Тюменцев в своем telegram-канале.
Последний раз Машков приезжал в Новоуральск на юбилей города и комбината. «Он с радостью говорил о развитии города, о преобразованиях, которые происходят в округе. Он до последнего переживал за родную территорию», — отметил мэр.
Владимир Машков родился в 1954 году в селе Захарково Курской области. Окончил Киевский техникум железнодорожного транспорта и отучился на журналиста в Уральском государственном университете. Машков начал трудовую деятельность в 1973 году, а переехал в Новоуральск в 1977-м.
Работал в различных учреждениях и принимал активное участие в политической жизни региона, включая работу в заксобрании и на должности советника председателя правительства Свердловской области. Главой Новоуральска Машкова избрали в 2012 году. А с 2017-го он был советником губернатора Калининградской области.
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