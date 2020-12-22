Коронавирус через пять лет может стать более заразен, но уже не смертелен Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 22 декабря, — 381-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 287-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 541 963, достигнув отметки в 77 686 395. Выздороветь из них удалось 54 467 301 пациенту (+516 023). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 708 578 человек (+9 239).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 18 455 554 американцев. Следом идут Индия (10 075 422) и Бразилия (7 264 221). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 2 877 727.

Вакцина и лекарства

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» можно хранить при температуре бытового холодильника, а не только при -18 градусов. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург. Он добавил, что новое свойство препарата можно будет внести в регистрационное удостоверение в течение двух месяцев.

Центр Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и «Р-Фарм» подписали меморандум о сотрудничестве. Клинические испытания комбинации препаратов уже начались. Сегодня же первая пробная партия российского «Спутника V» вышла с конвейера в Казахстане. На базе комплекса выпустят два миллиона доз препарата. Это ускорит вакцинацию, в том числе среди жителей Казахстана.

Глицирризиновая кислота, которая содержится в корне солодки, может подавлять коронавирус. Как выяснили немецкие ученые, водный экстракт из корня солодки обладает нейтрализующим эффектом. Глицирризиновая кислота безопасна для человека и легко переносится. Кроме того, она обладает доказанными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Инфекционист Евгений Тимаков предупредил о росте заразности коронавируса в будущем. По его словам, инфекция может стать более контагиозной через пять-семь лет. Он отметил, что все вирусы, в том числе и коронавирус, постоянно мутируют. «Вирусу нужно в любом случае выжить во внешней среде, не убивая своего хозяина. Это в первую очередь», — подчеркнул он.

Коронавирус в России

За прошедшие сутки в России зафиксировано 29 350 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в федеральном штабе по борьбе с COVID-19. Это рекордное число случаев с начала пандемии — до этого самый большой прирост пришелся на 6 декабря, когда заболели 29 039 человек. Погибли за сутки 493 человека, выздоровели 19 705. https://ura.news/news/1052464050

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России должна стабилизироваться к весне следующего года. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «В весенний период мы уже должны заходить со значительно меньшей заболеваемостью и стабилизацией ситуации», — рассказал министр. Он подчеркнул, что вакцина не приводит к мгновенному появлению иммунитета. Для «Спутник V» должно пройти 42 дня с момента вакцинации, для препарата «Вектора» — до 30 дней.

Между тем депутаты Государственной думы РФ не прививаются от коронавируса. Часть из них уже переболели, но некоторые просто не доверяют российской вакцине. Так опасения относительно «Спутника V» URA.RU высказал член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. «Я не доверяю вакцине „Спутник V“. Иностранными вакцинами, я думаю, тоже не привьюсь», — признался депутат.

Жителям Санкт-Петербурга не рекомендуется выезжать из города , а гостям же наоборот советуют не приезжать в город из-за пандемии коронавируса. Между тем в России увеличился спрос на работников, которые переболели коронавирусом. Особенно востребованы стали услуги нянь, уборщиков и мастеров на час. Основное требование — наличие в организме антител к коронавирусу.

Россия с 22 декабря приостановила авиасообщение с Великобританией из-за так называемого «британского» штамма коронавируса. Предполагается, что ограничения продлятся вплоть до 29 декабря.

В середине лета Израиль откроет свои границы для российских туристов. Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. «Показатель заболеваемости, по-видимому, после начала вакцинации пойдет очень остро вниз, и когда обе страны станут „зелеными“, не вижу никаких препятствий для возобновления турпотока», — заявил посол. Александр Бен Цви допускает, что власти страны могут открыть границы раньше для тех россиян, которые сделали прививку от коронавируса.

Новогодние каникулы помогут сдержать распространение коронавирусной инфекции в России, считает академик РАН, депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Этому будут способствовать отмена массовых гуляний и скопления людей.

Коронавирус в мире

Новый коронавирус, обнаруженный в Великобритании, приобрел несколько значимых мутаций, позволяющих ему быстрее распространяться и при этом уходить от работы иммунитета. Об этом заявили ученые консорциума COVID-19 Genomics UK (COG-UK) в Великобритании. Исследователи полагают, что мутировавший штамм вируса сформировался у пациента с иммунодефицитом, в организме которого патоген содержался несколько месяцев. Представитель ВОЗ в свою очередь заявил, что пока нет доказательств, что новый штамм влияет на тяжелую заболеваемость и на смертность.

Еврокомиссия в понедельник дала разрешение на использование вакцины Pfizer/BioNTech по рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что вакцинация в странах ЕС сможет начаться одновременно 27—29 декабря.

Новый президент США Джо Байден публично привился от коронавируса . 78-летний политик получил укол препарата, разработанного компанией Pfizer. Его вице-президент Камала Харрис планирует сделать прививку на следующей неделе.