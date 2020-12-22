В Армении протестующие атаковали здание правительства. Видео

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День памяти жертв геноцида среди армян. Сургут, армения
Протестующие требуют отставки Пашиняна (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Ереване протестующие, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заблокировали здания Правительства и Генпрокуратуры. В настоящий момент ситуация напряженная, уже начались столкновения с полицией.

«Армения без Никола! Никол должен уйти!» — кричат протестующие, передает ТАСС. Активисты считают, что Пашинян виновен в начале войны, в сдаче земель и гибели армян.

Семнадцать оппозиционных партий Армении создали «Движение за спасение родины», которое требует отставки Пашиняна. Сейчас на площади Республики напротив здания правительства они организовали митинг, в котором участвуют несколько тысяч человек.

5 декабря оппозиция потребовала, чтобы премьер-министр Армении ушел в отставку. В случае, если Пашинян откажется выполнять ультиматум, по всей стране начнутся акции протеста и будут продолжаться до тех пор, пока требование не будет выполнено. Общественные волнения в Армении начались после подписания премьером 9 ноября совместного заявления с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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