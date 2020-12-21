21 декабря 2020

Сотрудник курганского госпиталя найден мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
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Госпиталь для ветеранов ВОВ Курган, госпиталь, госпиталь для ветеранов войн
Курганский госпиталь ветеранов остался без главного инженера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане был обнаружен мертвым сотрудник Курганского областного госпиталя для ветеранов войн. Об этом URA.RU сообщил инсайдер.

«Тело главного инженера госпиталя нашли в его гараже. Он еще был не пенсионного возраста. Причина, конечно, неизвестна. Но коллеги говорят, что были на работе проблемы. Главный врач там недавно сменился, многие по увольнялись», — пояснил источник из числа ветеранов локальных войн.

В пресс-службе СУ СК России по Курганской области URA.RU уточнили, что по факту смерти мужчины следователи регионального СК проводят доследственную проверку.

Ранее в Курганском областном госпитале для ветеранов войн, в котором разразился скандал после внезапного увольнения начальника Александра Серкова, нашли финансовые нарушения. Проверка выявила завышенные зарплаты у руководства, а также сомнительные закупки. Однако уголовные дела так и не появились. Сейчас учреждение возглавляет Вячеслав Байчурин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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