21 декабря 2020

В Тюменской области сменился природоохранный прокурор

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания. Тюмень, прокуратура
Новым природоохранным прокурором была назначена Ирина Есипова Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменским межрайонным природоохранным прокурором была назначена Ирина Есипова. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. Там уточняется, что генеральный прокурор Игорь Краснов уже подписал приказ о назначении Есиповой на новую должность.

«Трудилась помощником, старшим помощником, заместителем прокурора Тюменского района. По распределению обязанностей осуществляла надзор за соблюдением федерального законодательства, исполнением законодательства о несовершеннолетних, обеспечивала участие в гражданском и административном производстве. С учетом положительных результатов работы в июле 2017 года была назначена заместителем прокурора Тюмени», — отметили в областной прокуратуре.

Ирина Есипова родилась в 1984 году в Тюмени. Является выпускницей Тюменского государственного института мировой экономики, управления и права (выпуск 2006 года). В органах прокуратуры работает с 2007 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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