Курганской больнице подарили 1000 рублей от имени депутата

Работники больницы не раз просили о помощи, но так и не получили ее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Центральной районной больнице в Курганской области от имени депутата областной думы Марата Исламова передали в подарок 1000 рублей. Об этом URA.RU рассказали сотрудники больницы, попросив о полной анонимности.

«Озвучили на планерке, что больнице помог депутат. 1000 рублей от Исламова была передана через одного из сотрудников администрации района. Мы посчитали, что на одного жителя района, которых мы обслуживаем, таким образом получилось по 6,5 копейки», — сообщил один из врачей.

Другой сотрудник больницы пояснил, что Исламов является депутатом от Притобольного избирательного округа (Звериноголовский, Лебяжьевский, Половинский, Притобольный районы) третий срок. «Мы не раз обращались и просили помочь с ремонтом морга и инфекционного отделения, которое сейчас закрыто и не работает. Пока помощи все еще ждем», — пояснил работник ЦРБ.

Исламов в разговоре с URA.RU через мессенджер ответил, что не помнит, передавал ли деньги больнице. И сообщил, что не в курсе ситуации.

Инсайдер агентства в политических кругах не исключил, что организацией благотворительной помощи от имени депутата могли заниматься не вполне осведомленные люди. «На днях подарки развозили детям-инвалидам. Может, часть денег осталась, решили отдать их больнице. Вот и вышло все странно», — считает собеседник URA.RU.