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Курганцу, напавшему с саблей на собаку, грозит тюрьма

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр кинологической службы. Курган, собака, пес, решетка, зубы, злая собака, клыки, агрессия, овчарка, немецкая овчарка
В октябре курганец нанес собаке бывшей жены несколько ножевых ранений (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителю Кургана, который нанес несколько ножевых ранений собаке бывшей жены, грозит до трех лет лишения свободы. Об этом 11 января сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области. Ранее местные волонтеры писали, что данный мужчина напал с саблей на собаку.

«Дознавателем отдела полиции №1 УМВД России по г. Кургану окончено расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации „Жестокое обращение с животными“ в отношении 31-летнего неработающего местного жителя», — рассказали в пресс-службе. Дело было направлено в суд. Если мужчину признают виновным, ему могут назначить до трех лет лишения свободы.

В октябре 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в частный дом своей бывшей жены, чтобы выяснить отношения. Разозлившись на женщину, которая не открыла ему двери, курганец несколько раз ранил ножом собаку, которая была на цепи во дворе дома. Хозяйка увидела ранения у пса утром.

По данным группы соцсети «ВКонтакте» «Мы — волонтеры | Курган», собаку, которую ранили саблей, увидела проходящая мимо дома девушка. Она обратилась к волонтерам. Добровольцы отправили пса в ветеринарную клинику, где ему оказали необходимую помощь. После лечения собака выздоровела и обрела новых хозяев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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