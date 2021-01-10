Тюменские таксисты не стали снижать цены после новогодних каникул

Во время праздников цены на услуги такси выросли в несколько раз Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Тюмени крупные агрегаторы и частные перевозчики не стали снижать цены на услуги такси после новогодних каникул. Об этом URA.RU рассказали жители города. В период с 31 декабря по 10 января тарифы на пассажирские перевозки в городе выросли в три-четыре раза.

«Утром, как обычно, решила вызвать такси для того, чтобы уехать на работу и очень удивилась, когда „Яндекс. Такси“ показал двойной тариф. Думала, что после праздников ценники снова станут обычными. Но нет», — пояснила URA.RU одна из жительниц Тюмени на условиях анонимности.

В похожей ситуации оказался другой житель города. «Я привык пользоваться „Ситимобилом“, но во время праздников пришлось полностью отказаться от такси: пересел на общественный транспорт. Элементарно было жалко отдавать 300 — 400 рублей за 4 километра пути. После праздников ничего не изменилось», — заявил тюменец в беседе с URA.RU.

Ранее агрегаторы заявили о том, что цены на услуги такси зависят от спроса среди пассажиров и количества водителей, работающих на линии. «Стоимость поездки формируется не только из тарифов, но и множества других факторов, в том числе — пробок на дорогах и спроса на такси. Иногда спрос превышает количество водителей, готовых выполнять поездки. В этом случае алгоритм автоматически формирует повышающий коэффициент — это вынужденная и временная мера, которая помогает воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно», — пояснили агентству в «Яндекс. Такси». В компании «Ситимобил» также действует система динамичного ценообразования.