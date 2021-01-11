В Курганской области умерла пациентка, которую лечили гомеопатией

Фельдшер узнала о двусторонней пневмонии пенсионерки только после смерти пациентки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пенсионерка с двусторонней пневмонией из Далматова (Курганская область) умерла через неделю после обращения в больницу. Ей выписали отхаркивающее средство и «Анаферон», который является гомеопатическим средством. Об этом URA.RU 12 января сообщила член ее семьи.

«По халатности врачей скончалась наша мама (моя свекровь)», — рассказала Наталья Муслимова. По ее словам, женщина обратилась в больницу 10 ноября 2020 года с высокой температурой и сильным кашлем. На вызов приехала фельдшер, которая назначила отхаркивающее средство, «Анаферон» и дала направление на рентгенологическое исследование.

12 ноября пенсионерка прошла исследование. Тогда же ее состояние ухудшилось, и ей вызвали скорую. 16 ноября свекровь Муслимовой скончалась. Фельдшер, приехав на вызов, пыталась реанимировать пациентку, но было поздно. По словам Муслимовой, когда медик позвонила в больницу для констатации смерти, ей сказали, что у пенсионерки была двусторонняя пневмония. Муслимова позже узнала, что результаты исследования были готовы 14 ноября, но в больнице их смогли найти только 20 ноября.

Женщина добавила, что свекровь хоронили в пакете для больных коронавирусом, однако у пенсионерки инфекцию не обнаружили. Результаты дополнительных анализов семье, по словам Муслимовой, не сообщили.

Члены семьи погибшей обращались в областные депздрав и прокуратуру. URA.RU направило запросы по данным обращениям в пресс-службы правительства и прокуратуры Курганской области. Ранее на халатность местных врачей жаловался другой читатель URA.RU.