Власти региона раскрыли статистику заболеваемости по каждому муниципальному образованию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области лидерами по количеству заражений за время пандемии коронавируса стали Тюмень, Ишим, Тюменский и Исетский районы. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона.

«Информация о заболевших коронавирусом за все время пандемии с разбивкой по муниципалитетам (по состоянию на 13 января)», — такие данные предоставили URA.RU в оперативном штабе региона. Обычно статистика публикуется общей цифрой, и до этого момента было неизвестно, в каком месте и сколько конкретно людей заболели.

Согласно информации оперштаба, тюменцы заражались коронавирусом в каждом из 22 районов, и в четырех городах — Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске. Заводоуковска в списке не оказалось.

Самое большое количество заболевших за время пандемии зарегистрировано в Тюмени — 19 370 человек (76,2% от общего числа заболевших, и 2,44% от числа жителей города).

На втором месте оказался Тюменский район — 2 156 заболевших (8,48% и 1,74% соответственно). Третьим по соотношению инфицированных и числу населения признан Исетский район — 369 человек или 1,48%. А в соотношении к числу заболевших в регионе в целом — Ишим (454 человека или 1,78% от общего числа коронавирусных пациентов).

С подробной статистикой по количеству заболевших в каждом муниципалитете можно ознакомиться на карте. На ней указан 25 171 зараженный. По состоянию на 13 января в целом в регионе их было на 236 человек больше. Как объяснили в оперштабе — это люди, выявленные в Тюменской области, но проживающие за ее пределами.