Уроженец Кургана получил высокий пост в «Россетях»

И.о. гендиректора «Россети Ленэнерго» назначен Игорь Кузьмин, ранее работавший в «Курганэнерго» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Исполняющим обязанности гендиректора ПАО «Россети Ленэнерго» стал уроженец Кургана Игорь Кузьмин. Информация об этом опубликована на сайте компании.

«Исполняющим обязанности главы компании назначен первый заместитель генерального директора — главный инженер „Россети Ленэнерго“ Игорь Кузьмин», — говорится в сообщении. Полномочия экс-гендиректора «Ленэнерго» Андрея Рюмина прекращены 14 января в связи с переходом на новое место работы.

На сайте «Ленэнерго» сообщается, что Кузьмин работает в этой компании с 2007 года, в том числе в должности заместителя гендиректора — с 2017 года. Он родился в 1975 году, в 1997 году окончил с отличием Курганский государственный университет по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств». «В 1997—2005 годах работал в „Курганэнерго“, где прошел путь от инженера службы релейной защиты, автоматики и измерений до начальника оперативно-диспетчерской службы Курганских электрических сетей», — отмечается в биографии Кузьмина.

Рюмин ушел из «Ленэнерго», чтобы стать врио гендиректора ПАО «Россети», сообщало ранее URA.RU. Экс-гендиректор «Россетей» Павел Ливинский покинул этот пост ради назначения руководителем нового департамента энергетики правительства России.

ПАО «Россети Ленэнерго» является старейшей и одной из крупнейших сетевых компаний в стране, сообщается на ее сайте. Она отвечает за передачу электроэнергии по сетям в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.