Губернатор Моор недоволен решениями Москвы по коронавирусу

По словам губернатора Моора, из-за падения доходов сложно изыскивать средства на исполнение федеральных указов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Тюменской области Александр Моор высказал недовольство тем, что по решению федеральных ведомств регионам приходится тратить собственные средства на борьбу с коронавирусом. Об этом он заявил в ходе своего участия в Гайдаровском форуме.

«Хочу сказать, что принципы и формы поддержки во время пандемии были максимально справедливыми. Их вводили не исходя из бюджетной обеспеченности, а из числа болеющих. Мы добавляли и свои деньги. Но если мы говорим о стабильности региональных бюджетов, то нужна дискуссия. Потому что есть решения, которые приводят к тому, что нам приходится нести незапланированные расходы. Они важные, но тратить свои, тем более в условиях снижения доходов — это всегда сложно, приходится принимать жесткие решения», — заявил губернатор Александр Моор в ходе Гайдаровского форума.

По словам главы региона, в прошлом году субъекты, в которых налоговая база формируется за счет доходов от нефтегазовых компаний, серьезно пострадали. Так, бюджет Тюменской области недополучил 25%, или 56 миллиардов рублей (в сравнении с показателями 2019 года).

Как отметил модератор встречи — губернатор Новгородской области Андрей Никитин, расходные обязательства для субъектов действительно создают различные федеральные ведомства. «Потом приходит ваш региональный министр и говорит, что вот тут еще надо добавить, потому что такое-то министерство поменяло правила. По поручению президента такие вопросы должны обсуждаться на комиссии по региональному развитию. И я так понимаю, что в ближайшее время этот инструмент начнет работать», — отметил Никитин.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Александр Моор рассказал, что он недоволен позицией Тюменской области в инвестиционном рейтинге субъектов страны. За три года регион потерял 11 позиций.