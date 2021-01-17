Умер депутат Госдумы, генерал-полковник Николай Антошкин

Николай Антошкин являлся депутатом Госдумы VI и VII созывов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве на 79-м году жизни скончался герой Советского Союза, депутат Госдумы Николай Антошкин. Об этом рассказали в Клубе военачальников.

«Скончался герой Советского Союза, депутат Госдумы Николай Антошкин», — приводит РИА «Новости» информацию, полученную в Клубе военачальников. По словам руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, которого цитирует агентство, причиной смерти депутата является коронавирус.

URA.RU попыталось получить комментарий у коллег Антошкина в Клубе военачальников. Однако на имеющиеся в распоряжении редакции телефоны никто не ответил.

Антошкин являлся заслуженным военным летчиком РФ и ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС. Его именем названы школы в городе Кумертау и родном селе Кузьминовка.