17 января 2021
16 января 2021
15 января 2021

Из-за сильных метелей в ЯНАО перекрывают трассы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Метель. Салехард
На Ямале закрыли 2 из 3 зимних трасс Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Открывшийся 14 января участок сезонной зимней дороги от Аксарки до Панаевска закрыли из-за непогоды. На Ямале бушует метель — видимость на трассах очень низкая. О закрытии зимника сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства.

«Внимание! С 12 часов 18 января по погодным условиям (метель, недостаточная видимость) закрыто движение по участку зимника Аксарка — Салемал — Панаевск», — говориться в сообщении департамента.

Зимник Аксарка — Салемал — Панаевск 14 января заработал лишь частично — участок дороги до Яр-Сале остается не принятым в эксплуатацию. В прошлом году из-за аномально теплой зимы по этой зимней дороге так и не удалось пустить транспорт. Еще одну сезонную трассу, — Коротчаево — Красноселькуп, — закрыли накануне утром — 17 января из-за непогоды, по ней все еще не открыли движение. Сейчас в ЯНАО действует только зимник Лабытнанги — Мужи —Азовы — Теги.

Как сообщили в окружном гидрометцентре, порывы ветра в Приуральском районе составляют до 15 метров в секунду. И уже начиная с этой ночи метель на Ямале пойдет на спад.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...