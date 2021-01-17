Из-за сильных метелей в ЯНАО перекрывают трассы

На Ямале закрыли 2 из 3 зимних трасс Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Открывшийся 14 января участок сезонной зимней дороги от Аксарки до Панаевска закрыли из-за непогоды. На Ямале бушует метель — видимость на трассах очень низкая. О закрытии зимника сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства.

«Внимание! С 12 часов 18 января по погодным условиям (метель, недостаточная видимость) закрыто движение по участку зимника Аксарка — Салемал — Панаевск», — говориться в сообщении департамента.

Зимник Аксарка — Салемал — Панаевск 14 января заработал лишь частично — участок дороги до Яр-Сале остается не принятым в эксплуатацию. В прошлом году из-за аномально теплой зимы по этой зимней дороге так и не удалось пустить транспорт. Еще одну сезонную трассу, — Коротчаево — Красноселькуп, — закрыли накануне утром — 17 января из-за непогоды, по ней все еще не открыли движение. Сейчас в ЯНАО действует только зимник Лабытнанги — Мужи —Азовы — Теги.

Как сообщили в окружном гидрометцентре, порывы ветра в Приуральском районе составляют до 15 метров в секунду. И уже начиная с этой ночи метель на Ямале пойдет на спад.