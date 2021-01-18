Европейские страны потребовали от России освободить Алексея Навального Фото: Павел Бедняков © URA.RU

Навальный 30 суток проведет под арестом — работающим пенсионерам могут проиндексировать выплаты — упростят привлечение трудовых мигрантов — экономисты прогнозируют увеличение количества банкротов — в Карачаево-Черкессии сошла лавина. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 18 января — в обзоре URA.RU:

Суд арестовал Навального на 30 суток

Химкинский городской суд избрал меру пресечения для блогера Алексея Навального в виде ареста до 15 февраля 2021 года. Заседание прошло в выездном формате в здании отдела полиции №2 Химок.

Выездное заседание суда над Навальным проходило в отделении полиции, так как он не сдал тест на коронавирус после прибытия из Германии.

В то же время глава Евросовета Шарль Мишель, а также страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония — потребовали от российских властей освободить Навального.

В Госдуме хотят повысить пенсии работающим пенсионерам

Пенсии работающим пенсионерам необходимо проиндексировать, как и всем остальным категориям. Об этом в интервью корреспонденту URA.RU заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, депутат Госдумы Павел Крашенинников.

По мнению экономистов, в бюджете России есть деньги на индексацию, но власти не будут тратить их на пенсионеров.

Для трудовых мигрантов упростят въезд

Правительство России рассмотрит возможность упрощения процедуры найма трудовых мигрантов к строительным работам в стране. Соответствующее поручение властям дал президент страны Владимир Путин.

Сын экс-председателя правительства получил высокий пост

Сын бывшего премьер-министра России Михаила Фрадкова Павел, назначен первым заместителем управляющего делами президента. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Эксперты прогнозируют увеличение количества банкротов

По мнению ведущих российских экономистов, в феврале страну захлестнет волна банкротств физлиц из-за падения доходов граждан и их высокой закредитованности.

В Башкирии вводят антиковидные паспорта

В Башкирии гражданам начнут выдавать антиковидные паспорта, что позволит гражданам, которые их имеют, не соблюдать карантин. Паспорта смогут получить люди, переболевшие коронавирусом или сделавшие прививку от него. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

Белоруссию лишили права проведения ЧМ-21 по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2021 года не будет проходить в Минске. Такое решение было принято на заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF).

Найдено тело капитана затонувшего сухогруза

В Черном море у берегов Турции обнаружены тела трех моряков, членов команды сухогруза Arvin, который затонул 17 января. Среди них опознано тело гражданина России, капитана затонувшего судна.

Мифтахову вынесли приговор

Аспиранту МГУ Азату Мифтахову приговорили к шести годам колонии общего режима за поджог офиса партии «Единая Россия». Такое решение вынес Головинский районный суд Москвы.

В Карачаево-Черкессии сошла лавина

В Карачаево-Черкессии на горнолыжном курорте на горе Мусса-Ачитара в районе поселка Домбай сошла снежная лавина. Под снегом могут находиться от четырех до 12 человек.

По информации силовиков, в результате стихийного бедствия погиб один человек. Спасательные работы продолжаются.