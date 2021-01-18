Под лавиной в Карачаево-Черкессии погиб один человек

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Судьба остальных пострадавших пока неизвестна (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В результате схода лавины в поселке Домбай Карачаево-Черкесской Республики погиб как минимум один человек. Об этом рассказал начальник ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» Хизир Чочаев.

«Одного человека нашли. Он погиб. Спасательные работы еще продолжаются. Скорее всего, [погибший] неместный», — приводит ТАСС его слова. Судьба еще нескольких человек остается неизвестной.

Прокуратура региона проводит проверку. «На место происшествия выехали прокурор города Карачаевска и его заместитель, сотрудники правоохранительных служб», — сообщает пресс-служба ведомства.

Среди тех, кого накрыло лавиной, могут быть и дети. В сети появилось видео момента схода лавины. На кадрах можно заметить, как взрослый накрывает собой ребенка.

Аналогичная трагедия произошла 9 января на турбазе в Норильске. Спасатели достали из-под снежных завалов тела трех человек — женщины, полуторагодовалого ребенка и мужчины. Из всей семьи, оказавшейся под снегом, выжить удалось только 14-летнему подростку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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