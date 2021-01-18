В МВД объяснили, почему Навального судят в отделе полиции

У Алексея Навального нет актуального теста на COVID, заявили в МВД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Суд по избранию меры пресечения блогеру Алексею Навальному проходит в отделении полиции, так как Навальный не сдал тест на коронавирус после прибытия из Германии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«В связи с тем, что у Навального отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию, руководство отдела полиции УМВД по г. о. Химки обратилось в Химкинский городской суд с ходатайством о проведении выездного заседания по месту содержания задержанного», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что доступ в помещение, где проводят заседание, ограничен в целях соблюдения санитарной безопасности.

На заседании в отделе полиции решается вопрос об избрании меры пресечения Навальному, вернувшемуся 17 января в Москву из Германии. Его задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. 29 января должно состоятся заседание суда по делу «Ив Роше», на котором условный срок Навальному могут заменить реальным. Об этом суд просит ФСИН, так как Навальный несколько раз нарушил правила поведения при условном сроке, не отмечавшись в правоохранительных органах.