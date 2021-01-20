В США обнаружили еще одну мутацию SARS-CoV-2 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 20 января, — 410-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 326-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 596 874, достигнув отметки в 96 561 417. Выздороветь из них удалось 67 825 325 пациентам (+612 743 за сутки). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 2 063 573 человек (+15 139).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 24 797 695 американцев. Следом идут Индия (10 569 228) и Бразилия (8 575 742). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 612 800.

Вакцина и лекарство

Использовать плазму крови вакцинированных от коронавируса людей для лечения больных COVID-19 нежелательно, особенно в случае применения вакцины «Спутник V». Об этом предупредил доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили. Он подчеркнул, что в мире до сих пор нет единого мнения о том, насколько эффективен такой метод лечения.

«ЭпиВакКорона» показала эффективность 100%, утверждает Роспотребнадзор. Массовое производство препарата начнется уже в феврале этого года. Кроме того, однокомпонентная разработка «Вектора» является более безопасной, чем двухкомпонентный «Спутник V», потому что содержит лишь фрагмент вируса. Об этом URA.RU рассказал доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Чаще всего с побочными эффектами вакцины сталкиваются молодые россияне, люди старшего возраста переносят прививку легче. Это заявил специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Коронавирус в России

Ближе к лету пандемия в РФ может достигнуть прошлогоднего минимума. Такой прогноз дала представитель Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Официальной позиции Кремля по введению ковид-паспортов пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по его словам, эта идея прорабатывается.

Самая большая доля смертей пациентов с коронавирусом зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге и Москве. Это следует из результатов исследования FinExpertiza, полученных на основании данных Росстата.

Коронавирус в мире

Умные часы способны выявить заболевание за семь дней до проявления симптомов. К такому выводу пришли исследователи из американской клиники Маунт-Синай. Этот девайс измеряет частоту сердечных сокращений, температуру кожи и другие физиологические показатели пользователей, которые могут указать на наличие инфекции в организме.

Около половины переболевших могут повторно заразиться штаммом, появившимся в ЮАР, из-за его способности проникать в организм, обходя иммунную систему. Об этом сообщили южноафриканские ученые.

В США обнаружена новая мутация коронавируса. Ученые из Калифорнии в конце декабря начали искать британскую версию инфекции, однако вместе с ним нашли и новую, которая появилась в самом штате, пишет газета The New York Times.