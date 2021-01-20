20 января 2021

Финансист озвучил самый эффективный способ накопления денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Деньги. Челябинск, деньги, рубли
Для тех, кто копит деньги или только собирается начать копить, есть несколько правил Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эффективность накоплений зависит в первую очередь от цели — сберечь или приумножить. Нужно понимать, чем выше риск вложений, тем выше доходность. И чем выше ликвидность, тем ниже доходность, рассказал журналистам старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия», финансист Дмитрий Ферапонтов.

По его словам, самый безопасный способ накопления — банковский вклад. «Самым безопасным, но при этом и низкодоходным, считается способ накопления на банковских вкладах (…). Альтернативой в случае долгосрочного характера вложений могут выступать валютные банковские вклады», — рассказал Ферапонтов в интервью агентству «Прайм». Некоторые, по его словам, выбирают инвестиции. Важно понимать, что здесь идут вложения в желаемые финансовые и нефинансовые активы. И если деньги в банке — это запас денег на длительный срок, то инвестиции работают прямо сейчас, но имеют свои риски, объяснил специалист.

Ранее экономист, доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич рекомендовал для сохранения накоплений, хранить их в валюте. Также он советовал тратить меньше, чем получаете. Главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди, считает, что вложение в недвижимость сейчас не выгодно, передает «Утро.ру». Эксперт объяснил это тем, что в ближайшее время роста цен на жилье не ожидается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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