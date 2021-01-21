Автоэксперт объяснил, когда выгоднее покупать машину

Россиянам не стоит торопиться с покупкой поддержанного автомобиля. Такой совет журналистам дал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
По его словам, за 12 месяцев было продано 5 млн 496,5 тысяч подержанных машин, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Хорошие машины уже разобрали, поэтому выбор небольшой, отметил автоэксперт. Он советует набраться терпения и подождать, когда в продаже в б/у-сегменте появятся свежие варианты.
«Здесь присутствует еще и цикличность. Фаза большого объема продаж — 2012—2014 годы, когда авто продавалось за 2,3—2,7 млн рублей. Сейчас на рынок подержанных авто выходят автомобили 2016—2017 годов, а в тот период объем продаж был низким, поэтому и сейчас таких предложений крайне мало», — пояснил «Известиям» Целиков.
Ранее сообщалось, что повышение утилизационного сбора на 25% приведет к существенному росту цен на автомобили. Подорожание в первую очередь коснется новых транспортных средств.
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