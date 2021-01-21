21 января 2021

Автоэксперт объяснил, когда выгоднее покупать машину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, иномарка, автосалон, автомобиль, авто, покупка автомобиля, покупка авто, машина
По итогам 2020 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России немного вырос Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россиянам не стоит торопиться с покупкой поддержанного автомобиля. Такой совет журналистам дал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его словам, за 12 месяцев было продано 5 млн 496,5 тысяч подержанных машин, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Хорошие машины уже разобрали, поэтому выбор небольшой, отметил автоэксперт. Он советует набраться терпения и подождать, когда в продаже в б/у-сегменте появятся свежие варианты.

«Здесь присутствует еще и цикличность. Фаза большого объема продаж — 2012—2014 годы, когда авто продавалось за 2,3—2,7 млн рублей. Сейчас на рынок подержанных авто выходят автомобили 2016—2017 годов, а в тот период объем продаж был низким, поэтому и сейчас таких предложений крайне мало», — пояснил «Известиям» Целиков.

Ранее сообщалось, что повышение утилизационного сбора на 25% приведет к существенному росту цен на автомобили. Подорожание в первую очередь коснется новых транспортных средств.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...