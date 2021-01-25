В Кургане отправили в колонию участника ОПГ

Осужденный получил 7 лет в колонии строго режима за нападение с ножом Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кургане суд отправил в колонию участника одной из местных преступных группировок. Мужчину признали виновным в покушении на убийство своего знакомого, сообщает следственное управление СК России по региону.

«Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора суда в отношении 43-летнего участника организованной преступной группы», — говорится в сообщении. Обвиняемому назначили наказание — семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Преступление было совершено в конце 2019 года в районе городского сада в Кургане. «Осужденный совершил дерзкое нападение на ранее ему знакомого местного жителя из-за имевшегося финансового спора», — уточняют в СУ СК. Мужчина нанес оппоненту несколько ранений ножом, но потерпевший оказал сопротивление, благодаря чему остался жив. Задержать осужденного удалось на следующий день. Уголовное дело возбуждалось по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).