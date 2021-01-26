В ситуацию с тюменским оркестром вмешалась экс-замгубернатора

Наталья Шевчик покинула пост первого заместителя губернатора Тюменской области 27 декабря 2019 года Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В ситуацию вокруг Тюменского симфонического оркестра, музыкантов которого не устраивает политика руководства, вмешалась бывшая замгубернатора региона Наталья Шевчик. Об этом URA.RU рассказали участники музыкальной труппы. По их словам, Шевчик возглавила собрание, на котором обсуждался этот вопрос. Помимо музыкантов оркестра на нем присутствовали глава ТКТО Надежда Казначеева, директор регионального департамент культуры Елена Майер и руководитель Тюменской филармонии Александр Березин.

«Шевчик сказала, что с оркестром все будет нормально, инструменты будут закупаться, и с финансированием проекта проблем не возникнет. Но о том, как будут решаться наши проблемы, то есть то, что нас беспокоит действительно, Шевчик ничего конкретного не ответила. Мы не ждем, что после этой встречи что-то в нашей жизни изменится. Надежда на это очень слабая», — пояснил URA.RU один из музыкантов Тюменского филармонического оркестра.

На данный момент Наталья Шевчик является советником губернатора Тюменской области по стратегическим вопросам. Получить ее комментарий URA.RU не удалось: контактные номера и адрес электронной почты Шевчик в открытом доступе отсутствуют. Вопросы, связанные с участием и роли Шевчик в данном собрании направлены в региональный департамент культуры, в Тюменское концертно-театральное общество (ТКТО) и Тюменскую филармонию.

Ранее агентство писало о том, что Тюменский филармонический оркестр, который считается брендовым проектом региона, рискует в скором времени исчезнуть из-за политики руководства Тюменского концертно-театрального объединения в лице его директора Надежды Казначеевой. По словам участников музыкальной труппы, решением проблем оркестра никто из чиновников не занимается, а сам он оказался брошенным и никому не нужным.