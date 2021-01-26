26 января 2021
25 января 2021

Курганцы теряют интерес к коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время пандемии коронавирусной инфекции. Курган , зима, люди, масочный режим, пандемия коронавируса, очередь на ковид
В январе жители Курганской области направили 94 обращения, связанных с коронавирусом (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области в январе поступило менее 100 обращений по теме коронавируса. Два месяца назад их зафиксировали более 1000. Об этом в соцсетях сообщили представители местного Центра управления регионом.

«Жителей Курганской области стала меньше волновать тема коронавируса», — заявили представители ЦУР. По их данным, в ноябре 2020 года было зафиксировано более 1000 жалоб жителей региона, связанных с коронавирусом. В январе 2021 года, на момент 26 января, таких обращений было 94.

По словам сотрудников центра, в ноябре обращения, связанные с COVID-19, занимали 40% от общего количества. В декабре число данных жалоб снизилось. В январе обращения по коронавирусу составили 6% от жалоб. Всего по теме медицины в январе было 179.

Сотрудники ЦУР добавили, что курганцев стали заботить вопросы, связанные с дорогами, благоустройством, уборкой снега. Также жители региона стали чаще обращать внимание на проблемы, связанные с ЖКХ.

На 27 января в Курганской области всего зафиксировали 14 950 заболевших коронавирусом. Умерло от COVID 204 человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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