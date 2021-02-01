День рождения Курганской области отметят в онлайн-режиме

6 февраля отметят 78-летие со дня образования Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

6 февраля исполнится 78 лет со дня образования Курганской области. Большая часть праздничных мероприятий в этом году пройдет в онлайн-режиме из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Мероприятия в традиционном формате также запланированы, но с учетом требований Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба администрации Кургана.

«В Кургане пройдет целый ряд праздничных мероприятий. Они состоятся в онлайн-режиме, а также очно с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и по предварительным заявкам», — рассказали в мэрии. Желающие принять участие в этих мероприятиях должны подавать заявки организаторам, уточнили URA.RU в городской администрации.

Праздничные мероприятия будут проходить в течение недели. Так, городские библиотеки подготовили для школьников исторические экскурсы, часы краеведения, мастер-классы, виртуальные экскурсии, фотовыставки, викторины. Городской дом культуры имени Максима Горького на своей странице в соцсетях проведет фотофлэшмоб «Мое Зауралье», а центр культуры и досуга «Спутник» — фотоконкурс «Зимнее Зауралье». Тематические площадки будут работать 6 и 7 февраля на площадках возле дома народного творчества и мемориального комплекса имени Мальцева. Подробная программа опубликована на сайте муниципалитета.

В предыдущие годы в день рождения Курганской области проводили торжественные мероприятия, на которых вручали госнаграды и звания почетных граждан региона. В пресс-службе губернатора пообещали прокомментировать позже, как будет проходить награждение в этом году.