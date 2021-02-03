Курганские медики заявили о двойной нагрузке без доплат

Медики скорой помощи в Кургане заявили о переработке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники Курганской больницы скорой медицинской помощи жалуются родным и друзьям на переработку. Работать сверх нормы приходится из-за катастрофической нехватки персонала. Информация размещена в соцсети «ВКонтакте», но власти изменения оплаты труда медиков опровергают.

«Моя подруга работает в одном из отделений [Курганской БСМП]. Из-за катастрофической нехватки медперсонала сотрудники отработали на 2,5 ставки. Почти жили на работе. В конце месяца им объявили, что оплата будет только за 1,5 ставки», — опубликовано в тексте поста в группе «Типичный Курган».

Там говорится и о том, что руководство больницы убрало все стимулирующие доплаты. Но медики продолжают работать, чтобы пациентов не оставлять умирать без лечения.

Департамент здравоохранения Курганской области прокомментировал URA.RU, что в больнице проводится проверка «финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения трудового законодательства». После проведения проверок с коллективом будет проведена встреча. При выявлении нарушений будут приняты управленческие решения.

«Начисление заработной платы работникам Курганской БСМП производится в полном объеме, в соответствии с постановлением правительства Курганской области от 25.04.2016 года №105 „Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения“. Все стимулирующие выплаты медицинским работникам также оплачиваются в полном объеме», — ответили в депздраве.

Ранее агентство сообщало, что сотрудники больницы скорой помощи в Кургане сообщили о сокращении зарплат и о вероятном уменьшении числа медицинских бригад. В депздраве прокомментировали, что с 1 января 2021 года штатная численность работников Курганской БСМП была приведена в соответствие с приказом Минздрава России. Были сокращены некоторые вакантные ставки, но ни одного медицинского работника сокращено не было.