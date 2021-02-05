Мать актера из фильма «Бумер» заявила, что его могли убить

Актера и комика Александра Шаляпина могли убить. Об этом журналистам рассказала его мать Светлана Высоцкая.
По ее словам, за несколько дней до смерти артист вернулся из клиники, где проходил реабилитацию после алкогольной зависимости. Знакомые были уверены, что он находился в депрессии из-за пандемии коронавируса, но официальный диагноз ему не был поставлен. «Говорить о диагнозе ещё рано. Мы сейчас говорим о его депрессии, а потом может выясниться совершенно другой результат. А вдруг его отравили?» — цитирует Высоцкую «КП». Женщина отметила, что судмедэксперты взяли у погибшего кровь на анализы. Результаты пока не известны, сказала Высоцкая.
Тело артиста Шаляпина обнаружила его жена в квартире на Хорошевском шоссе утром 25 января. Ранее его друзья сообщили, что последние месяцы жизни комик сильно переживал из-за отсутствия работы и дальнейших перспектив.
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