Комик из Stand Up на ТНТ найден мертвым в Москве

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По предварительным данным комик Александр Шаляпин покончил с собой Instagram, Александр Шаляпин

Актер и стендап-комик Александр Шаляпин найден мертвым в своей квартире на Хорошевском шоссе. По предварительным данным артист покончил с собой, сообщают СМИ.

«Устанавливаются обстоятельства его смерти. Тело обнаружено в доме на Хорошевском шоссе», — пишет телеканал 360. Сейчас на месте ЧП работает полиция. Директор стендапера уже подтвердила его гибель.

Шаляпину был 41 год. Его тело нашла жена, уточняет telegram-канал «Говорит Москва». Она же вызвала актеру скорую, но на момент приезда медикам оставалось лишь зафиксировать смерть.

Шаляпин был известен по своей работе в Stand Up Show, напоминает агентство Nation news. Также он сыграл 50 ролей в фильмах, среди которых такие картины, как «Глухарь-2», «Сваха» и «Женщины против мужчин».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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