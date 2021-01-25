Комик из Stand Up на ТНТ найден мертвым в Москве

По предварительным данным комик Александр Шаляпин покончил с собой Instagram, Александр Шаляпин

Актер и стендап-комик Александр Шаляпин найден мертвым в своей квартире на Хорошевском шоссе. По предварительным данным артист покончил с собой, сообщают СМИ.

«Устанавливаются обстоятельства его смерти. Тело обнаружено в доме на Хорошевском шоссе», — пишет телеканал 360. Сейчас на месте ЧП работает полиция. Директор стендапера уже подтвердила его гибель.

Шаляпину был 41 год. Его тело нашла жена, уточняет telegram-канал «Говорит Москва». Она же вызвала актеру скорую, но на момент приезда медикам оставалось лишь зафиксировать смерть.

Шаляпин был известен по своей работе в Stand Up Show, напоминает агентство Nation news. Также он сыграл 50 ролей в фильмах, среди которых такие картины, как «Глухарь-2», «Сваха» и «Женщины против мужчин».