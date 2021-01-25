Друзья комика Шаляпина рассказали о последних месяцах его жизни

Комик из Stand Up на ТНТ последние месяцы был в депрессии Фото: Instagram, shalyap_in

В последние месяцы жизни актер и комик из Stand Up на ТНТ Александр Шаляпин сильно переживал из-за отсутствия работы и дальнейших перспектив. Депрессию усугубила зависимость от алкоголя и пандемия коронавируса, рассказали друзья и коллеги юмориста.

Комик несколько раз лежал в реабилитационном центре, где лечился от алкоголизма. Его коллеги сообщают, что Шаляпин в клинике практически ни с кем не общался. «У него была депрессия весной, когда поотменялись все концерты, он провалился в депрессию, запил, потом был в реабилитации, только вышел с реабилитации, в четверг, получается, и у него должны были быть концерты в феврале. Но вот это ощущение ненужности, невостребованности у него сидело в голове», — рассказала директор Шаляпина Мария Малякина «Пятому каналу».

Друзья стендапера утверждают, что зависимость от спиртного у 41-летнего Шаляпина появилась еще много лет назад. «У него была достаточно бурная молодость, он сам об этом говорил, у него были и наркотики, и алкоголь, и так далее. Это все отголоски оттуда, этой молодости, у него были проблемы с алкоголем», — приводит телеканал 360 слова друга комика, клубного промоутера Андреаса. Он считает, что из-за своего алкоголизма Шаляпин потерял много работы, также его исключили из основного состава Stand Up на ТНТ, благодаря которому он стал популярным.

Тело артиста Шаляпина обнаружила его жена в квартире на Хорошевском шоссе утром 25 января. Основная версия смерти — самоубийство.