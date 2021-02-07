На курганских трассах продлили особый режим из-за непогоды

Движение большегрузов и автобусов ограничено из-за непогоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ограничение передвижения автобусов и большегрузов в Курганской области, которое было введено из-за непогоды, продлено до 9 февраля. Об этом сообщили в правительстве региона.

«В Курганской области временные ограничения движения транспортных средств по автодорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения продлены до 14 часов 9 февраля. Причина ограничений — атмосферный циклон, который принес на территорию региона резкое потепление и осадки в виде дождя и мокрого снега, в результате чего на дорогах образовался снежный накат и наледь», — уточнили в пресс-службе правительства региона.

Ограничения движения грузовиков и транспортных средств, перевозящих опасные, крупногабаритные, тяжеловесные грузы, было введено региональным ГИБДД 7 февраля. Кроме того, под запрет попали регулярные автобусные и школьные перевозки за исключением пригородных перевозок пассажиров и багажа. О дате снятия ограничений в правительстве региона сообщат дополнительно.