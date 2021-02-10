10 февраля 2021
09 февраля 2021

Депутаты утвердили размер нового штрафа для тюменцев

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник полиции оформляет протокол жителям города, нарушившим режим самоизоляции. Курган, штраф, протокол, полиция, нарушение, Жители города, задержание, наряд полиции, нарушение режима
За покупку алкоголя детям будут штрафовать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Взрослых тюменцев, покупающий алкоголь для несовершеннолетних, будут штрафовать. Такое решение приняли депутаты областной думы на заседании регионального парламента 11 февраля.

«Не допускается приобретение совершеннолетними гражданами алкогольной продукции для несовершеннолетнего, в том числе по просьбе последнего, а также передача алкогольной продукции несовершеннолетнему», — говорится в тексте законопроекта, внесенного на рассмотрение прокурором Тюменской области Владиславом Московских.

Размер штрафа составляет от 500 до 1000 рублей. Законопроект был принят большинством голосов, вопросов по нему у депутатов не возникло.

Ранее URA.RU писало, что в настоящий момент граждане несут ответственность лишь в тех случаях, если активно вовлекают детей в употребление алкоголя — угрозами, обманом, либо предложениями продегустировать спиртное вместе. В случаях, когда у магазинов дети просят взрослых купить им алкоголь, и последние соглашаются, никто не наказывается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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