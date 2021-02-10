На предприятии любимого подрядчика властей Тюмени погиб человек

По сообщению дочери погибшего, во время работы на него упала труба Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На предприятии «Мостоотряд-87», расположенном в Тобольске (Тюменская область), погиб рабочий. Об этом в социальных сетях сообщила дочь сотрудника. Фирма является филиалом компании «Мостострой-11» — одного из главных подрядчиков тюменских властей, которой управляет депутат областной думы Николай Руссу.

«Погиб мой отец. Трагедия произошла 9 февраля. Его знакомые говорят, на него упала труба», — такое сообщение появилось в группе [ТТ] Типичный Тобольск! [official page] социальной сети «ВКонтакте». Автор — дочь погибшего Ольга Золотухина.

Отец девушки работал в фирме «Мостоотряд-87». Она является филиалом компании «Мостострой-11», генеральным директором которой выступает депутат областной думы Николай Руссу. Акционерное общество — крупный подрядчик, работающий не только в Тюмени, но и в других регионах страны. В столице региона компания построила мосты через Туру, несколько крупных развязок, и другие объекты. Также фирма участвовала в строительстве Крымского моста, Пуровского моста, московской кольцевой и так далее.

В «Мостоотряде» комментировать ситуацию с гибелью рабочего не стали. Как пояснили URA.RU, по факту произошедшего будут проведены несколько комиссий — как внутренняя, так и с участием трудовой инспекции, до этого обсуждать произошедшее не хотят. Как агентству сообщили в следственном комитете по Тюменской области, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.