В ЯНАО сняли фильм про вахтовиков, попавших в рабство

Работникам не выплатили зарплату и вывезли в тундру в -29 градусов без теплой одежды и денег Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в ЯНАО снял фильм про вахтовиков, попавших в рабство к работодателю. Об этом рассказал URA.RU Игорь Заборовский, основатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» на Ямале. Премьеру документального короткометражного фильма он анонсировал на своей странице во «ВКонтакте».

«Суть истории в том, что ребята из Новосибирской и Амурской области приехали на заработки на север, работодатель пообещал им хорошую зарплату, но, проработав с декабря по январь, денег ребята так и не получили. Работодатель на связь не выходил, а работников на автобусе вывезли на КПП в мороз без теплой одежды, забрали карточки на питание и бросили», — рассказал URA.RU Игорь Заборовский.

Заборовский уточнил, что спасательный отряд оперативно отреагировал на ситуацию и ребятам не пришлось долго ждать помощи. Их привезли в Новый Уренгой и разместили в гостинице.

На работодателя пострадавшие составили обращение в прокуратуру ЯНАО. В силовое ведомство направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее URA.RU сообщало, что вахтовики не могут уехать домой из ЯНАО. Работников Бованенковского месторождения по необъяснимым причинам отказываются вывозить с месторождения.