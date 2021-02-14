В Тюменской области умер видный общественник и ученый

Почетный житель Тобольска Виктор Родин умер в 86 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В возрасте 86 лет ушел из жизни почетный житель Тобольска (Тюменская область) Виктор Родин. Об этом сообщил коллектив городской комплексной научной станции уральского отделения РАН. Виктор Родин руководил ей долгие годы.

«После тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 86 лет ушел из жизни почетный гражданин Тобольска, один из основоположников развития тобольского спорта и организаторов академической науки в нашем городе, ветеран труда Виктор Родин», — сообщили на тобольской научной станции уральского отделения РАН. Почетному тоболяку было 86 лет.

За свою жизнь Виктор Родин успел поработать директором детской спортивной школы № 1 в Тобольске, инспектором городского отдела народного образования, председателем городского спортивного комитета, тренером в педагогическом училище. А в 1994 году Родин возглавил тобольскую комплексную научную станцию уральского отделения РАН. Под его руководством ученые занимались решением проблем региона в области экологии, радиоэкологии, экотокскикологии, рационального использования природных ресурсов.

Виктор Родин был удостоен медали «Ветеран труда», памятного знака «За заслуги перед городом Тобольском», почетных грамот президиума Российской академии наук, наград органов государственной власти Тюменской области и местного самоуправления. В 2014 году получил звание почетного гражданина Тобольска.